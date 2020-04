Paceco, commercianti e volontarie realizzano mascherine per il paese: 1200 già consegnate

Circa 1.200 mascherine protettive sono state realizzate e confezionate, con l’impegno di varie ditte e diverse volontarie di Paceco, ed è stata già avviata la distribuzione nel territorio comunale, mentre si aspetta l’arrivo del materiale necessario per continuare la produzione dei dispositivi di protezione.

Lo comunica il Sindaco di Paceco, Giuseppe Scarcella, che ha promosso e sta seguendo con l’Amministrazione comunale la realizzazione e lo smistamento delle mascherine di protezione, nell’ambito degli interventi predisposti per fronteggiare e contrastare la diffusione della pandemia da Covid-19.

La maggior parte delle mascherine è stata consegnata alla Polizia municipale, e da questa agli operatori della Protezione civile incaricati della consegna a domicilio dei buoni spesa. Da sabato scorso, in particolare, insieme ai buoni vengono consegnate due mascherine a famiglia.

Un’altra parte dei dispositivi di protezione è stata affidata alla parrocchia “Santa Caterina VM …









Leggi la notizia completa