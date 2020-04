Mazara, i volontari della Croce Rossa cantano “Ordinary Love”

I componenti del Comitato della Croce Rossa di Mazara del Vallo impegnati in questi giorni con la raccolta e il progetto “carrello solidale”, per un giorno si sono improvvisati musicisti.

Un messaggio di amore e di speranza da parte dei volontari che hanno preso microfono, tastiera e gli altri strumenti musicali per cantare uno dei brani più famosi della rock band irlandese U2: “Ordinary Love”.

“Non possiamo cadere più in basso di così se non riusciamo a sentire l’amore di tutti i giorni, non possiamo andare più in alto se non siamo in grado di gestire l’amore di tutti i giorni”, scrivono sulla loro pagina facebook.

