Mazara, Buoni spesa già distribuiti dal Comune a 450 famiglie

Prosegue la distribuzione con l’obiettivo di garantire i buoni ad almeno 2000 famiglie, ma anche la consegna diretta di derrate alimentari grazie alle azioni di solidarietà di cittadini e imprenditori

Prosegue a pieno ritmo la distribuzione dei buoni spesa da 30 euro ciascuno che l’amministrazione comunale di Mazara del Vallo eroga ai nuclei familiari bisognosi. Sono 450 le famiglie a reddito zero che hanno già ricevuto presso il proprio domicilio i buoni spesa. Sono già in distribuzione oggi altri buoni per ulteriori 200 nuclei familiari. Il numero dei buoni consegnati ad ogni famiglia dipende dal numero dei componenti: 4 buoni valore 120 euro per un solo componente, 6 buoni valore 180 euro da due a tre componenti; 8 buoni valore 240 euro da 4 a 5 componenti; 10 buoni valore 300 euro oltre 5 componenti.

Ai beneficiari, prima della consegna dei buoni spesa, è fatto firmare il modello di richiesta in









