Marsala, l’Aeronautica Militare dona aiuti alle famiglie bisognose

“Anche noi vogliamo dare un piccolo contributo ed essere vicini a coloro che in questo momento sono in difficoltà. Grazie per quello che fate per la nostra città”. Queste le parole che hanno accompagnato la comunicazione della donazione effettuata dal Cap. Dario Rollo a nome della 135^ Squadriglia Radar Remota dell’Aeronautica Militare di Marsala, dallo stesso comandata.

Lo rende noto il dr. Piero Fina – referente dell’Opera di Religione Mons. G. Di Leo – significando che la somma di 1.000,00 euro è stata accreditata attraverso l’IBAN dedicato alla raccolta fondi per l’acquisto di generi di prima necessità da destinare alle famiglie bisognose che, a causa del prolungarsi dell’epidemia, versano in grave disagio economico. Parole di ringraziamento e di apprezzamento per il gesto di solidarietà esprime anche il sindaco di Marsala Alberto Di Girolamo.









