Marsala, è morto il dottore Antonio Montalto

Marito devoto e padre esemplare, ieri 7 Aprile 2020, è venuto a mancare, all’età di 79 anni, il Dottore Antonio Montalto, conosciuto da tutti come Ignazio.

In pensione da molti anni, è stato un apprezzato medico che ha prestato il proprio servizio come anestesista-rianimatore presso l’Ospedale di Marsala.

Come da disposizioni vigenti per l’emergenza coronavirus, non potranno essere celebrati i funerali.

Pertanto, dopo la camera ardente ci sarà una semplice benedizione della salma, riservata solo alla famiglia, di fronte la Chiesa dei Salesiani, in Marsala, alle ore 12:00.Successivamente verrà trasferito presso il cimitero di Marsala per la tumulazione in forma strettamente privata.

La Famiglia Montalto, riconoscente dell’affetto dimostrato da parenti e amici, in questo momento di profondo dolore, ringrazia tutti coloro che hanno partecipato al cordoglio per la perdita del proprio caro.









