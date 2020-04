Marsala, consiglio comunale sull’emergenza coronavirus. Polemiche sull’ospedale, e …

Ampia seduta del consiglio comunale di Marsala ieri pomeriggio: molti consiglieri erano in connessione da remoto, grazie ad una piattaforma concessa dall’Anci Sicilia, e altri a Sala delle Lapidi, per evitare assembramenti.

Il sindaco Alberto Di Girolamo ha relazionato all’inizio della seduta sulle condizioni di emergenza che anche la città sta vivendo per il coronavirus. Lo smantellamento dell’ospedale Paolo Borsellino, dice il sindaco, è stato deciso altrove e da qualche parte, sostiene, doveva sorgere. Il problema è legato, semmai, al Pronto Soccorso che è non è più attivo ma ha lasciato il posto ad un Punto di Emergenza.

Insistono tutti i consiglieri comunali nell’avere nuovamente il Pronto Soccorso quello che, tuttavia, non conoscono i rappresentati di Sala delle Lapidi è che un P.S. per essere funzionante al 100% deve avere alle spalle un ospedale certamente non Covid con una …









