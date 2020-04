Maggiori controlli per Pasqua: sanzioni fino a 3000€

Il Prefetto di Trapani, dott. Tommaso Ricciardi, ha presieduto nella giornata di ieri una riunione, svolta in modalità di videoconferenza, con le Forze dell’Ordine, volta a rafforzare, in vista del prossimo periodo pasquale, i controlli per monitorare il rispetto delle misure per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Nel corso della riunione è stata disposta l’intensificazione dei controlli in strada per monitorare spostamenti, non ammessi, specie verso le località turistiche della provincia nelle quali sono presenti numerose case di villeggiatura.

Il Prefetto, pur sottolineando che ad oggi non si sono registrate criticità di rilievo sul rispetto delle norme limitative degli spostamenti, ha disposto di rafforzare, già nei prossimi giorni, i servizi di vigilanza lungo le principali arterie della provincia e presso i porti di imbarco per le isole Egadi e per Pantelleria, per prevenire e contrastare violazioni …









