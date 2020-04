Il virus scende ancora in Sicilia. Record di guariti. I dati

Continua la discesa del Coronavirus in Sicilia. Continua la scia di dati confortanti sull’epidemia nell’isola, come mostrano i dati della Regione Siciliana.

Confortanti perchè mentre l’aumento dei contagi è pressappoco stabile, bisogna dire che sono stati fatti molti più tamponi rispetto a ieri. C’è inoltre un record di persone guarite in un solo giorno (20), ma purtroppo anche 8 deceduti. Esclusi questi sono attualmente 1893 le persone positive al virus in Sicilia, 34 in più rispetto a ieri. Diminuiscono rispetto a ieri anche i pazienti ricoverati nei reparti covid e nelle terapie intensive dell’isola. Ecco il quadro riepilogativo della situazione nell’Isola, aggiornato alle ore 17 di oggi (mercoledì 8 aprile), in merito all’emergenza Coronavirus, così come comunicato dalla Regione Siciliana all’Unità di crisi nazionale.

Dall’inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 27.438 (+2.581 rispetto a ieri).

Di questi sono risultati positivi 2.159 (+62), mentre, attualmente, sono ancora …









