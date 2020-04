Il piccolo Alessandro recita “Cedi la strada agli alberi”

Salve, questa è una poesia di Franco Arminio, tratta dal libro “Cedi la strada agli alberi“. Lui ha voluto leggere questa poesia dopo che la sua maestra di recitazione l’ha letta su Facebook. Alessandro ha 7 anni e gli piace il teatro, vuole fare l’attore!

Abbiamo fatto il video giovedì 02 Aprile. Le parole di questa poesia sembrano parole di speranza per un futuro migliore. Grazie e buona giornata. Nel caso in cui pubblicate il video, vi prego di farmelo sapere, grazie!

Queste le parole della sua maestra di recitazione quando ha fatto il post su Facebook:

Le parole si azzerano e le vibrazioni vanno a mille quando un genitore come Salvatore Gusmano e Cinzia Pirera ti inviano un video di questi.

Il piccolo Alessandro ha un futuro d’attore.. e non solo! è uno che veste la vita con i colori più belli, …









Leggi la notizia completa