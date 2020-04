Il Coronoavirus e il Decreto Scuola: maturità online, tutti promossi e nuove assunzioni

Il Corononavirus cambia il mondo della scuola. Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al decreto legge che contiene le norme relative agli Esami di Stato e alla valutazione degli studenti per l’anno scolastico 2019/2020. Provvedimenti che, ovviamente, tengono conto dell’emergenza coronavirus.

Il decreto presentato dal ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina se non si tornerà in classe entro il 18 maggio, prevede la promozione all’anno successivo per tutti gli studenti degli anni intermedi, un’unica prova orale telematica per i 500 mila maturandi, niente esami di terza media ma solo una valutazione del consiglio di classe che tenga conto di un elaborato preparato dagli studenti.

Nel decreto è prevista l’assunzione di 4500 professori per colmare i buchi lasciati dai pensionati. Il Consiglio dei ministri, infatti, ha dato il via libera anche alle assunzioni per recuperare parte dei posti liberati nell’estate del 2019 da quota 100. Ma vediamo …









