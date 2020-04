Gibellina. Primo caso positivo al Covid-19

Gibellina. Il sindaco Salvatore Sutera ha comunicato pochi minuti fa la positività di un cittadino gibellinese al Covid-19.

Il cittadino in questione, secondo quanto riportato dal primo cittadino, è in buone condizioni ed in isolamento domiciliare, inoltre sembra che non abbia avuto nessuno tipo di contatto né con altri cittadini gibellinesi, né con i familiari.

«Come Amministrazione abbiamo messo in campo tutti i provvedimenti, tra i quali l’attivazione del Centro Operativo di Protezione civile, oltre a tutti i controlli fatti. Dobbiamo stare tranquilli perché non c’è nessun pericolo di contagio. Una raccomandazione mi preme però fare nella settimana di Pasqua. Dobbiamo continuare rimanere a casa, per non vanificate tutto quello che di buono è stato fatto».

Valentina Mirto









