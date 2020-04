Incredibile ma vero. È stato sorpreso a portare in giro un pappagallo, con tanto di guinzaglio.

È accaduto in piazza Annunziata ad Angri dove i carabinieri sono stati costretti a intervenire e a sanzionare il proprietario. Inutili i tentativi dell’uomo di giustificarsi alla presenza dei militari.

Una vicenda del genere era accaduta in Spagna giorni fa e anche in quel caso l’uomo fu sanzionato dalle forze dell’ordine.









