E’ morta Caterina Pellegrino, la mamma del Sindaco di Marsala, Alberto Di Girolamo.

La signora Caterina aveva ben 99 anni, per gran parte vissuti in salute, e avrebbe compiuto 100 anni tra qualche mese.

Date le disposizioni vigenti sul coronavirus, per la signora non ci saranno funerali ma solo una benedizione della salma alla presenza dei parenti più intimi.

Al Sindaco Alberto Di Girolamo e alla sua famiglia, le condoglianze della redazione di Rmc 101 e di Tp24.









