Coronavirus, Palermo: a Villa Maria Eleonora i positivi salgono a 18

Sono saliti a 18 i casi di coronavirus individuati presso la clinica di Palermo “Villa Maria Eleonora”, dove si eseguono delicati interventi cardiochirurgici.

A seguito della scoperta, questa mattina, dei primi sei positivi, cinque pazienti del reparto di Riabilitazione cardiologica e un’infermiera, già in isolamento nella propria abitazione, il personale della struttura è stato sottoposto al tampone dall’Asp. In serata sono giunti gli esiti del test, che hanno portato il totale dei casi nella struttura a 18. La più grave è una donna di 73 anni, trasportata dalla clinica privata al Covid Hospital di Partinico. L’edificio è stato isolato, mentre il personale che non era di turno è stato posto in quarantena obbligatoria a casa.

Nel pomeriggio il comunicato della direzionePrima della scoperta dei 12 nuovi positivi, la direzione della clinica aveva diramato nel pomeriggio una nota nella quale comunicava che i primi sei casi sono stati …









