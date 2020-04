Coronavirus, niente Via Crucis quest’anno ad Alcamo

Da anni ad Alcamo la Pro Loco ha restituito alla Città la Passione di Cristo; un’antica tradizione locale che commemora il percorso doloroso di Cristo che si avvia alla Crocifissione sul Golgota. L’iniziativa è organizzata in collaborazione con l’assessorato alla cultura del Comune, tantissimi i personaggi in costume che prendono parte alla Sacra Rappresentazione; un momento liturgico carico di pathos e commozione che attira religiosi e turisti e che ha raggiunto davvero un notevole livello artistico e di apprezzamento.

Affermano i responsabili della Pro Loco “quest’anno la manifestazione la “Passione di Cristo” della Domenica delle Palme, a causa dell’emergenza sanitaria da coronavirus non ha avuto luogo, ma ciò non ci ha impedito di essere presenti per la settimana Santa, sostenendo i nostri concittadini, in questo particolare momento storico che vede Alcamo, la Sicilia, l’ …









