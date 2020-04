Coronavirus, la situazione in provincia di Trapani:

Ecco la situazione aggiornata sul contagio da coronavirus in provincia di Trapani. I positivi sono 101, 4 sono residenti fuori provincia, gli altri sono cosi distribuiti: Alcamo 18 ; Castelvetrano 8; Erice 5; Valderice 8; Marsala 9; Mazara del Vallo 4; Paceco 2; Salemi 23; Trapani 12; Campobello di Mazara 5; Castellammare del Golfo 3

Ricoverati 21

Trapani 9: tutti al Covid

Marsala 12: Terapia Intensiva 3, Terapia Sub Intensiva, 2, Covid 7

Come scritto ieri da Tp24 a Trapani in terapia intensiva non c’è più nessuno, ma i nove pazienti sono in pneumologia.

Guariti: 4, dei quali 2 dimessi da Covid-hosptal Marsala; 1 dimesso da Trapani; 1 negativizzato domiciliare

Decessi: 4

Totale tamponi effettuati 1.986 (+117 rispetto a ieri).









