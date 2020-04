Coronavirus la situazione a Trapani e provincia: 97 positivi, 4 decessi, 4 guariti  

+++Aggiornamento 8 aprile 2020+++





Totale casi positivi 97

così distribuiti:



Alcamo 18 ; C/Vetrano 8; Erice 5; Valderice 8; Marsala 9; Mazara del Vallo 4; Paceco 2; Salemi 23; Trapani 12; Campobello di Mazara 5; Castellammare del Golfo 3







Ricoverati 21

Trapani 9: Covid 9

Marsala 12: Terapia Intensiva 3/ Terapia Sub Intensiva 2/ Covid 7



Guariti 4: 2 dimessi da Covid-hosptal Marsala; 1 dimesso da S.Antonio Abate (Tp); 1 negativizzato domiciliare



Decessi 4



Totale tamponi effettuati 1.986 (+117 rispetto a ieri)



L’eventuale differenza con il dato relativo ai casi positivi riportato dalla Regione siciliana è data dal calcolo di soggetti indicati inizialmente come residenti sul territorio trapanese, ma da indagine epidemiologica risultati residenti in altre province.









