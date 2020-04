Coronavirus, infermiera e cinque pazienti positivi al Maria Eleonora Hospital di Palermo

Un piccolo focolaio di coronavirus è scoppiato al Maria Eleonora Hospital di Palermo, centro di riferimento per la Cardiochirurgia e inserita nella “rete dell’infarto”. Cinque pazienti e un’infermiera della Clinica sono positivi al Coronavirus. C’è la conferma dal Policlinico che ha effettuato le analisi sui tamponi. La struttura è stata messa in quarantena e tutto il personale è stato sottoposto ad accertamenti per il Covid-19.

Una donna di 73 anni che ha subito un’operazione chirurgica, era stata trasportata al Covid hospital di Partinico per un principio di polmonite e lì è risultata positiva al tampone. Le sue condizioni si sono aggravate ed è stata intubata.

“Gli altri pazienti già ricoverati in stanze singole – scrive in una nota la direzione del Maria Eleonora Hospital – sono stati isolati e sono stati sanificati il reparto e gli altri ambienti”.

Per quanto riguarda l’infermiera positiva …









