Coronavirus, il medico Cusumano e la “sua” ricetta per il virus

«Io non ho paura del coronavirus». Il dottor Giuseppe Cusumano è piuttosto sereno quando fa quest’affermazione. Che, nel bel mezzo della pandemia, suona come una campana stonata. Restrizioni massime, mascherine, guanti, paura di contrarre il virus e di finire in ospedale e, ancor più grave, in Rianimazione. Cusumano è medico di base a Campobello di Mazara e da settimane non si ferma di spiegare come si potrebbe agire bene sul Covid-19. Una sua versione, evidentemente. «Con la mia modesta e umile esperienza di medico di base ho curato con successo sindrome influenzali atipiche e broncopatie acute con Zitromax e Plaquenil, da circa 40 giorni. Oggi, convinto più che mai, credo che la idrossiclorochina (principio attivo del Plaquenil, ndr) possa essere considerato un antivirale valido contro il coronavirus se preso nei primi sintomi».

Cusumano ha curato alcuni suoi pazienti con primi sintomi influenzali, attraverso …









