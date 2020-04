Coronavirus, il Consiglio di Stato dice sì all’annullamento dell’ordinanza di De Luca

Il Consiglio di Stato interpellato dal ministro dell’Interno Luciana Lamorgese ha dato parere favorevole all’annullamento dell’ordinanza del sindaco di Messina Cateno De Luca che subordina l’attraversamento dello Stretto alla registrazione sulla piattaforma comunale www.sipassaacondizione.comune.messina.it. Continua lo scontro tra il ministro e il sindaco.

Lo stop al provvedimento non è ancora arrivato e la giunta De Luca prepara le contromosse: l’assessora alla Polizia municipale Dafne Musolino: “ci vorranno ore. Intanto noi stiamo studiando come rispondere”.

Il ministro punta all’annullamento dell’ordinanza entrata in vigore a mezzanotte, che impone a “chiunque intende fare ingresso in Sicilia attraverso il porto di Messina, sia che viaggi a piedi sia che viaggi a bordo di un qualsiasi mezzo di trasporto” l’obbligo di registrarsi, almeno 48 ore prima della partenza, sul sito comunale, fornendo una serie di dati identificativi e di informazioni personali, e di “attendere il rilascio da parte …









