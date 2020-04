Coronavirus, c’è il primo volontario per sperimentare il vaccino. Oggi l’iniezione

C’è il primo volontario per sperimentare il vaccino anti coronavirus.

Ore 9 dell’8 aprile 2020. Seattle, Usa. Ian Haydon si è fatto iniettare il vaccino anti-Covid-19. La settimana scorsa aveva firmato un documento di 20 pagine in cui dichiarava di essere consapevole dei rischi della sperimentazione.

A un reporter della “Mit Review” aveva spiegato di essere impaziente di dare il proprio contributo alla causa anti-virus. Ha 29 anni, lavora come specialista in comunicazione alla University of Washington e ha dichiarato che i genitori “sono fieri” di lui.

Racconta La Stampa che Haydon è il primo di 45 volontari e l’eccitazione di trasformarsi in cavia per la salvezza dell’umanità nasce – ha spiegato – dal fascino esercitato dal vaccino: studiato dalla società biotech Moderna Therapeutics, si basa sulla manipolazione dell’Rna, il materiale genetico del coronavirus.

Riceverà un compenso di …









Leggi la notizia completa