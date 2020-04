Come vivere oggi la Pasqua. Il vescovo Mogavero ospite del festival Anche da qui

«Capisco il vostro turbamento interiore, la vostra difficoltà ad accettare giorni così santi senza poterne vivere il mistero nelle liturgie che la Chiesa offre». Con queste parole comincia il messaggio di speranza di Monsignor Domenico Mogavero, vescovo di Mazara del Vallo, rivolto alla sua diocesi nei giorni di questa insolita settimana pasquale. Non ci potranno essere le processioni che raccolgono gran parte della comunità cristiana, né tantomano le messe festanti per il giorno della Resurrezione. Ma questo silenzio, dice il vescovo, non deve trasformarsi in sconforto o in rassegnazione. Tutt’altro: il silenzio bisogna intenderlo come una particolare forma di speranza.

«Il silenzio, la speranza» è il binomio che dà il titolo all’evento che oggi pomeriggio, sulla pagina facebook di 38° Parallelo alle 17, vedrà mons. Mogavero riflettere sulla Pasqua 2020 insieme al vaticanista Fabio Zavattaro. La loro conversazione fa parte del programma …









Leggi la notizia completa