Castelvetrano e Bergamo unite in una classe “virtuale”

La Didattica a Distanza, momento necessario e fondamentale in questo momento di Covid 19, ci ha “colpito” all’improvviso, trovandoci impreparati e stravolgendo le nostre vite, comunque è stata fondamentale affiche una parvenza di normalità potesse aleggiare nella vita dei nostri studenti.

Il momento storico che stiamo vivendo è sicuramente unico nella vita della nostra generazione, quasi un incubo dal quale speriamo di svegliarci presto.

A tutti i livelli, sia istituzionali che sociali, ci siamo posti domande sulla validità ed efficacia di tale intervento educativo – didattico e spesso la voce del dissenso si è alzata alta, ma non trovando alternative è quasi passato il messaggio che questa forma di educazione – formazione è l’unica possibile in questo momento e quindi “ce la dobbiamo fare piacere”.

Nessuno, o pochi, al contrario hanno saputo guardare oltre, come la flessibilità dell’orario …









Leggi la notizia completa