Alfano si congratula con il personale dell’Ospedale di Castelvetrano

Oggi presso l’Ospedale “Vittorio Emanuele II” di Castelvetrano, il sindaco di Castelvetrano, Dott. Enzo Alfano ha incontrato il Direttore Sanitario dell’ASP di Castelvetrano/Mazara Dott. Morana e il Coordinatore Infermieristico Sanitario dott. Mimmo Celia

“È stata una visita di cortesia tributata – scrive il primo cittadino – non solo al Direttore ma a tutti gli ospedalieri, un’occasione altresì per visitare tutti i reparti dell’ospedale e per intrattenermi con i Medici e tutti gli altri Operatori Sanitari che stanno svolgendo un compito estremamente difficile in questo periodo complicato .

L’Ospedale è stato trovato, in tutti i suoi reparti, molto pulito, adeguatamente sanificato e con tutti gli operatori corredati dai Dispositivi di Protezione Individuale. Ho constatato con soddisfazione il ritorno e la riapertura del reparto di Ortopedia e del reparto di Chirurgia Plastica. Non può che considerarsi eccellente …









Leggi la notizia completa