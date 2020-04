Vita. Buoni spesa. Da oggi è possibile farne richiesta

Vita. Da oggi martedì 7 aprile, sarà possibile richiedere i buoni spesa, da spendere per l’acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità nelle attività inserite elenco pubblicato sul sito del Comune.

Le persone che possono presentare la domanda sono quelli prive di qualsiasi reddito o copertura assistenziale, o titolari di trattamento pensionistico non valido ai fini del reddito; tutti quei soggetti che, nell’attuale situazione di emergenza sanitaria ed economica, a causa della perdita o sospensione del reddito si trovano in difficoltà finanziarie; persone e nuclei familiari che vivono di lavori saltuari.

L’erogazione dei buoni spesa avverrà sino all’esaurimento della somma assegnata al Comune di Vita, che è pari a 17.271,24 e sarà distribuito in base al numero dei componenti del nucleo familiare ovvero:

• 120 euro – un componente

• 220 euro – due componenti

• 320 euro & …









