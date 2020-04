Un lettore ci chiede: “L’amministrazione differirà le scadenze dei tributi comunali per aiutarci a superare la crisi”?

Un lettore che ci ha chiesto di rimanere anonimo ci scrive in merito alla preoccupazione sempre più pressante di affrontare le spese ordinarie della propria famiglia.

“Da oltre un mese siamo senza alcun reddito, in attesa di un bonus statale una tantum di 600 euro, con il mutuo prima casa non ancora sospeso, le bollette di luce e gas da pagare e la spesa settimanale, ci si chiede se il comune di Castelvetrano abbia esaminato e discusso l’eventualità di differire le scadenze dei tributi locali Imu e Tari. Nella speranza che qualsiasi decisione agevolativa non sia penalizzante in termini di interessi da pagare. Cio’ consentirebbe di alleggerire i pensieri della popolazione in piena crisi economica.”

Gireremo il quesito al sindaco Enzo Alfano per sapere se in tal senso l’amministrazione ha previsto di operare qualche intervento, come già accaduto nei comuni …









