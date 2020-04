Trapani, la Guardia di Finanza sequestra più di 500 mascherine e le dona all’ASP

537 mascherine in vendita in un negozio cinese sono state sequestrate dalla Guardia di Finanza di Trapani perché prive di marchio CE e donate all’ASP di Trapani.

I militari delle fiamme gialle dopo averle sequestrate, con l’autorizzazione della Procura della Repubblica di Trapani, le hanno consegnate all’ASP che ne ha verificato l’utilità e non nocività, per contribuire a sopperire al fabbisogno di dispositivi di protezione per gli operatori sanitari locali, impegnati nella lotta contro l’emergenza Coronavirus.

In particolare, 116 mascherine del tipo FFP2 sono state trovate prive di marcatura CE e con le informazioni ed istruzioni per l’uso in sola lingua cinese, venivano rivendute al prezzo di euro 6 ciascuna, mentre le restanti mascherine “chirurgiche”, venivano cedute in confezioni recanti scritte in inglese e contenenti 20 mascherine, al prezzo di euro 25 a confezione.

Tutta la merce sequestrata non aveva …









