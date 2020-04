State a casa ma con gusto, Antica Pasticceria Siciliana consegna a domicilio

Con l’inizio delle belle giornate, stare a casa è ancora più difficile, ma l’obiettivo che raggiungeremo è molto più importante di una passeggiata.

Ci mancano gli odori le abitudini e i sapori del nostro paese, e per questo l’Antica Pasticceria Siciliana di Castelvetrano ha deciso di tenerci vicini, iniziando un servizio a domicilio che darà la possibilità di riscoprire la meraviglia dei nostri prodotti che oggi tanto ci manca, perchè in fondo quello che più amiamo e che ci manca di più è la semplicità e la genuinità.

La famiglia D’Agostino lancia da oggi questo nuovo servizio e consegnerà a casa quel momento di dolcezza che vi eravate sempre concessi, ma che adesso sembra solo un ricordo.

Le consegne che avverranno nelle vostre case rispetteranno tutte le norme igienico sanitarie in vigore …









Leggi la notizia completa