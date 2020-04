Sicilia, lo Stato risarcisce Bruno Contrada con oltre 600.000 euro per il carcere

Seicentosettantamila euro come risarcimento per ingiusta detenzione. È la somma liquidata dalla Corte d’Appello di Palermo a Bruno Contrada, ex numero due del Sisde, condannato in via definitiva a dieci anni per concorso esterno in associazione mafiosa e poi protagonista di una sentenza storica: nel 2017 la Cassazione ha revocato la sua condanna passata in giudicato, privando il verdetto della eseguibilità e degli effetti penali. Merito della decisione della Corte Europea dei diritti dell’Uomo che due anni prima aveva condannato l’Italia a risarcire il poliziotto, nel frattempo sospeso anche dalla pensione, ritenendo che Contrada non dovesse essere né processato né condannato perché all’epoca dei fatti a lui contestati – gli anni Ottanta – il reato di concorso in associazione mafiosa non era “chiaro, né prevedibile”.

Cinque anni dopo che i giudici di Strasburgo hanno preso …









