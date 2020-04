Scrive Vittorio Alfieri, sul sistema sanitario nazionale e i medici del Nord e del Sud

Caro direttore, approfitto del suo giornale per lodare il nostro Servizio Sanitario Nazionale. Personalmente conosco la competenza e la qualità umana degli operatori da sud a nord e che in un recentissimo passato purtroppo ho avuto modo di conoscere.

Le capacità degli operatori del sud sono indiscutibili quanto meno alla pari di quelli settentrionali. Le strutture sanitarie no, non lo sono, sarò banale nel ripeterlo e ricordarlo. Ed io come altri siamo stati costretti ai cosiddetti viaggi della speranza, nel mio caso Pavia, Imola e Modena. Il perché non lo siano, lo hanno raccontato le cronache giudiziarie, anche recenti. Un aneddoto può aiutare a capire il diverso approccio culturale che noi meridionali abbiamo rispetto al settore e ai suoi “potenti”.

A Pavia il primario la mattina alle 8 veniva a farmi il prelievo del sangue ogni volta ce no fosse il bisogno. Nel meridione a …









Leggi la notizia completa