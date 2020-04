Scrive Roald Vento, sui partiti “nella morsa del virus”

Secondo l’Ixé, è il Presidente Conte ad essere più amato dagli italiani.

I sondaggi lo vedono da diverse settimane in costante crescita e ciò a riprova che al di là degli attacchi di chi vede in lui un ostico avversario politico del dopo Coronavirus, gli si riconosce giusta personalità e onestà intellettuale per il traghettamento del Paese verso tempi migliori.

Intanto i partiti fanno i conti con il virus che li aggredisce e dai tamponi effettuati emerge che la Lega e Italia Viva più d’altri hanno bisogno di una buona e tonificante quarantena.

Sempre secondo Ixé, la Lega, dal 36% di qualche mese addietro, viene oggi ridimensionata di ben 10 punti, attestandosi al 26,2%.

È il risultato di una continua quanto inopportuna aggressione del suo leader Salvini a un Governo che sta cercando di gestire al meglio una inaspettata emergenza …









