Sarà una Pasqua senza l’Aurora a causa del virus. E se venisse celebrata tra qualche mese come simbolo di rinascita?

La decisione era nell’aria ed era praticamente inevitabile alla luce dell’emergenza Corona Virus, ma aver avuto l’ufficialità da parte di Don Giuseppe Undari ci riempie lo stesso di tristezza. Dopo 359 edizioni consecutive, domenica 12 aprile, l’Aurora non avrà luogo. Alla luce del DPCM dello scorso 11 marzo e del successivo decreto emesso dal vescovo della Diocesi di Mazara del Vallo, come è noto, sono vietate tutte le forme di assembramento e sono sospese tutte le cerimonie religiose di qualsiasi natura, dalle messe ai battesimi e persino ai funerali. Non era mai accaduto nella storia della chiesa, nemmeno al tempo delle persecuzioni, ma la gravità del momento e le migliaia di morti che questa terribile pandemia sta mietendo, imponevano decisioni drastiche che, seppur impopolari, sono finalizzate al contenimento del contagio.

Si ferma cosi una delle tradizioni più sentite e









