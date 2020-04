Ruba 16 carrelli al supermercato. Un arresto a Marsala

Nella settimana appena trascorsa, i Carabinieri della Compagnia di Marsala hanno tratto in arresto in flagranza di reato M.A.E., 22enne marsalese, per furto aggravato commesso in danno di un supermercato di via Salemi.

Nello specifico, nella tarda serata di venerdì 3 aprile, una pattuglia della Sezione Radiomobile in servizio di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati contro la persona ed il patrimonio, giunta in via Salemi, sorprendeva un uomo che spingeva ben 16 carrelli della spesa, appena sottratti dal rispettivo alloggiamento sito nel piazzale antistante un noto esercizio commerciale.

Alla vista dei militari, il giovane, che nella circostanza era in compagnia di un minorenne, si dava alla fuga, venendo tuttavia subito raggiunto e bloccato dai Carabinieri. Dopo la loro identificazione, i due ragazzi sono stati entrambi condotti presso gli uffici della Caserma “Silvio Mirarchi” di via Mazara dove, al termine delle formalità …









