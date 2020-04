“Quarantena”, la canzone fatta in casa della marsalese Giorgia Indelicato

La quarantena per tutti è molto difficile. Chiusi in casa, non poter uscire, bisogna inventarsi ogni giorno qualcosa di nuovo.

Così la cantante marsalese Giorgia Indelicato ci ha fatto una canzone per scherzarci anche un po’ su. Si intitola proprio “Quarantena”, scritta da Giorgia Indelicato con gli arrangiamenti di Fabrizio Parrinello.

“E’ un brano che nasce per sdrammatizzare il blocco mondiale che stiamo vivendo, la lotta contro il Coronavirus! , cercando di strappare un sorriso con resilienza alla monotonia della quarantena”. Il video girato a casa, ovviamente, vede la partecipazione della famiglia di Giorgia Indelicato.

Tra serie finite su Netflix, pane, pasta e pizza da preparare, internet intasato, Giorgia racchiude in musica tutto quello che stiamo attraversando in chiave ironica.











