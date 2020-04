Partanna, Covid-19: aggiornamento sull’attività di controllo da parte della PM

Continua senza sosta l’attività di controllo da parte della Polizia Municipale di Partanna. Il comandante Giuseppe Mauro e tutto il corpo dei Vigili Urbani sono impegnati giornalmente nelle attività di controllo del territorio e dei soggetti posti in quarantena obbligatoria.

È lo stesso comandante che ci fa un resoconto di quanto svolto nell’ultima settimana di servizio. Sono 272 i soggetti controllati con relativo ritiro della ormai famosa autocertificazione, autocertificazione che rimane a disposizione della Polizia Municipale per accertarne la veridicità che potrebbe far scattare pesanti ammende se non addirittura la comunicazione all’Autorità Giudiziaria. Sono 2 i soggetti sono stati denunciati che hanno fatto scattare le sanzioni per un ammontare di 500 euro. I soggetti posti in quarantena obbligatoria sono 5 che puntualmente vengono controllati dal personale in servizio. Con l’avvicinarsi delle festività pasquali, il comandante ha messo a punto un piano …









Leggi la notizia completa