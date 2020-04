Partanna, condoglianze degli amministratori al presidente del Consiglio comunale

Nicolò Catania: “Ci stringiamo a Massimo Cangemi per la scomparsa della madre”

Massimo-CangemiPARTANNA. Il sindaco Nicolò Catania esprime il cordoglio personale, della Giunta e dell’intero Consiglio comunale al presidente del Consiglio Massimo Cangemi per la scomparsa della madre. “Ci stringiamo al presidente del massimo consesso civico e alla sua famiglia in questo momento di profondo dolore – afferma il primo cittadino -. A nome mio, degli assessori e di tutti i consiglieri comunali voglio esprimere un’affettuosa vicinanza a Massimo per la perdita della madre che lascerà un ricordo indelebile fra i familiari dai quali era amata e stimata per la cordialità e la bontà d’animo. Al presidente del Consiglio e ai suoi congiunti va dunque il nostro più sincero affetto e l’abbraccio ideale di tutta la comunità nei riguardi …









