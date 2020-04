Meteo. Splende il sole oggi e domani in provincia di Trapani

Settimana Santa caratterizzata dal bel tempo in provincia di Trapani, come in tutta la Sicilia. Le temperature massime sfioreranno i 20 gradi, e sono previste giornate prevalentemente soleggiate. Oggi e domani in particolare in provincia di Trapani condizioni meteo ottimali, con qualche nuvola sparsa, ma nulla di minaccioso. Ecco le previsioni.

Martedì 7 Aprile: giornata caratterizzata da generali condizioni di cielo poco nuvoloso, minima 10°C, massima 19°C. Entrando nel dettaglio, avremo cielo sereno al mattino, poche nubi al pomeriggio, bel tempo alla sera. Durante la giornata di oggi la temperatura massima verrà registrata alle ore 15 e sarà di 19°C, la minima di 10°C alle ore 7. I venti saranno al mattino deboli provenienti da Nord-Est con intensità di circa 5km/h, moderati da Nord al pomeriggio con intensità di circa 14km/h, deboli da Est-Nord-Est alla sera con intensità di circa 11km/h. …









