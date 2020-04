Mazara. Raccolta Fondi, cambia la destinazione del Conto Corrente attivato dal Comune

Sarà utilizzato per il fabbisogno alimentare. La precedente destinazione per l’acquisto di attrezzature mediche chiusa con 46mila euro, di cui oltre 25mila utilizzati per l’acquisto di due ventilatori polmonari già consegnati all’ospedale Abele Ajello

REDAZIONE – Il conto concorrente “Raccolta Fondi per l’emergenza Coronavirus” attivato dal Comune di Mazara del Vallo in collaborazione con la Tesoreria comunale Banca Carige, e dedicato in particolare all’acquisto di attrezzature sanitarie in favore dell’ospedale Abele Ajello, è ora dedicato esclusivamente al fabbisogno alimentare. I fondi raccolti saranno spesi per l’acquisto di derrate alimentare da destinare alle famiglie bisognose, in aggiunta ai fondi già assegnati al Comune dalla Protezione Civile nazionale (circa 487mila euro) ed agli altri fondi che saranno assegnati dalla Regione Siciliana. Lo prevede la delibera di Giunta Municipale n. 65/2020

