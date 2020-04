Marsala, il Coronavirus fa un’altra vittima. Morto un uomo al Covid Hospital

Altro decesso per Coronavirus in provincia di Trapani, è il quarto. Si tratta di un uomo di 78 anni di Palermo, ma residente a Mazara del Vallo, ricoverato al Covid Hospital di Marsala.

E’ morto ieri sera per le complicanze dell’infezione da Coronavirus. L’uomo era stato ricoverato due settimane fa all’Ospedale Paolo Borsellino di Marsala, da qualche giorno trasformato in Covid Hospital. Era positivo al tampone, e pare abbia contratto il virus durante una crociera. Le sue condizioni, nel momento del ricovero, erano subito apparse gravi. Ieri sera il decesso.

Si tratta del secondo decesso a Marsala dovuto al Coronavirus, il quarto in provincia di Trapani.









