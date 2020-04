Marsala, donate mascherine all’ospedale. Appello del Comune sui buoni spesa

Contestualmente all’Avviso finalizzato a dare aiuti alle famiglie bisognose, la cui condizione economica si è aggravata con il prolungarsi dell’epidemia, l’Amministrazione Di Girolamo ha pubblicato – lo scorso 3 Aprile – anche quello per gli operatori economici con sede operativa a Marsala.

Questi, in pratica, sono chiamati a manifestare il proprio interesse a fornire alimenti e generi di prima necessità ai cittadini in condizione di fragilità, possessori di “buoni spesa” assegnati dall’Ufficio Servizi sociali. Acquisita la disponibilità degli operatori, tra gli stessi e il Comune di Marsala sarà stipulata apposita Convenzione per consentire di acquistare – nell’esercizio commerciale che aderisce – prodotti alimentari e beni essenziali su presentazione dei suddetti “buoni spesa”. L’invito a presentare la manifestazione di interesse sull’apposito modulo online sul sito istituzionale – il termine …









Leggi la notizia completa