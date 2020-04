Marsala, annullate ufficialmente le processioni della Settimana Santa

Come sappiamo ormai da settimane, non si terranno le tradizioni processioni del Giovedì e del Venerdì Santo a Marsala. Mentre dalla Confraternita di Sant’Anna, che organizza la processionedel Giovedì Santo, tutto tace, dal Santuario della Madonna Addolorata arriva una nota ufficiale di Nino Guercio, priore, e di padre Narciso, rettore:

E’con grande tristezza e rammarico che comunichiamo ai fedeli che quest’anno, a causa della pandemia del coronavirus, la Processione del Cristo Morto e di Maria SS. Addolorata, non avra’ luogo.

La normativa di legge e le disposizioni vescovili, pienamente condivise da rettoria e confraternita, ci hanno indotto a questa decisione che, seppur molto sofferta, si rende necessaria e opportuna per la salvaguardia della collettivita’.

Scusandoci con i numerosissimi fedeli che a Marsala nutrono profonda venerazione per la Vergine Addolorata, continuiamo a perseverare nella preghiera a Nostro Signore Gesu’ Cristo affinche& …









