Marsala, annullata la Processione del Giovedì Santo. La lettera di Don Giacomo Marino

Arriva la comunicazione ufficiale. Non ci sarà nemmeno la Processione del Giovedì Santo a Marsala. In realtà era una notizia nota da tempo, viste le restrizioni in atto per contenere il Coronavirus.

Oggi don Giacomo Marino, parroco di Sant’Anna, ha comunicato ufficialmente ciò che già si sapeva. La Processione del Giovedì Santo a Marsala non ci sarà, come non ci sarà quella del Venerdì Santo. Padre Marino nella sua lettera ha voluto ringraziare tutte le persone che già da tempo, con grande passione, avevano cominciato a prepararsi alla Sacra Rappresentazione. Il Parroco di Sant’Anna ha invitato tutti a partecipare, a distanza, sul web e in tv, alle celebrazioni liturgiche della Settimana Santa. Ecco la sua lettera.

Cari amici,

come già ben sappiamo, a causa del coronavirus, quest’anno sono state annullate tutte quelle manifestazioni religiose previste per …









Leggi la notizia completa