La Renaut 4 continua il suo tour in Sicilia nonostante la quarantena

La “leggendaria” Renault 4 non si ferma, divenuta ormai famosa due settimane fa quando è sbarcata in Sicilia in pieno periodo lockdown e con la Sicilia chiusa da ordinanze e decreti (potete leggere qui), si è spostata da Aci Trezza a Mazzarino.

Nonostante la quarantena, la vettura, che mostra almeno per quanto riguarda la carrozzeria tutti il peso degli anni, ha evidentemente una meccanica sopraffina e continua a girare sull’Isola senza alcun tipo di problema. L’auto con a bordo la compagnia di artisti stranieri si è spostata nelle campagne di Mazzarino in provincia di Caltanisetta.

Lo ha raccontato il sindaco Vincenzo Marino, intervenendo in tv, confermando quanto girava già sui social: «Ieri è stata una giornata intensa perchè è arrivata qui la R4 con gli stranieri che si sono spostati da Acitrezza. Mi hanno avvisato e l’auto si è fermata in una campagna a 5 …









