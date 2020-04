La R4 carica come un mulo è tornata a muoversi in Sicilia

Mazzarino, Caltanissetta – Figli dei fiori. Da Salerno fino ad Acitrezza durante la piena clausura dell’Italia. Ora la Renault 4 dei fricchettoni è tornata in movimento. Direzione? Mazzarino, of course.

Su TeleMazzarino il sindaco della città Vincenzo Marino ha annunciato: «Ieri è stata una giornata intensa perchè è arrivata qui la R4 con gli stranieri che si sono spostati da Acitrezza. Mi hanno avvisato e l’auto si è fermata in una campagna a 5 km dalla città e dopo che mi sono reso conto che si trattava dei protagonisti del viaggio che aveva fatto scalpore sul web e sui giornali. Ho chiamato i carabinieri che hanno identificato i soggetti ed erano proprio loro. Ma come sono arrivati qui? Hanno risposto che per problemi umanitari, visto che ad Acitrezza erano in 8 in una stanza e conoscendo il proprietario della campagna, hanno deciso di spostarsi& …









