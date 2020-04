I dati, le previsioni, i soldi. Il Coronavirus in Sicilia e in provincia di Trapani

Cala ancora l’onda del coronavirus in Sicilia. E mentre Governo regionale e Comuni tentano di mettersi d’accordo su come distribuire bonus spesa ai cittadini in difficoltà, esce uno studio che non deve far abbassare la guardia. L’epidemia di Coronavirus terminerà in Sicilia prima che altrove. In provincia di Trapani? Siamo a quota cento. E all’ospedale di Marsala si tenta di rimettere le cose a posto con il pronto soccorso.

LO STUDIO – Lo ha realizzato il Dipartimento di scienze economiche, aeziendali e statistiche dell’università di Palermo, che ha elaborato un modello statistico che prova a dare una risposta su quanto finirà l’epidemia sull’Isola.

Secondo quanto messo a punto dagli studiosi il risultato – che va comunque preso solo come uno studio -, perché è impossibile sapere di preciso quando finirà un’epidemia, la Sicilia uscirà prima delle altre …









Leggi la notizia completa