Emergenza Covid-19, la partita fra Conte e l’Europa: “punt e Mes”?

“Mes no, eurobond sicuramente sì, sono lo strumento giusto”. Questo è quanto dichiarato ieri sera nel corso di una conferenza stampa dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte rispondendo alla domanda di un giornalista. Così il Premier ha voluto fugare i dubbi sollevati negli ultimi giorni circa un possibile “piegamento” del Governo italiano ai “diktat” della Germania & Co.

“Il Mes, lo abbiamo ripetuto, è uno strumento assolutamente inadeguato. Gli eurobond invece sono la soluzione, una risposta seria, efficace, adeguata, all’emergenza che stiamo vivendo. Su questo io –ha detto Conte- e il ministro Gualtieri siamo d’accordo anche se qualche volta qualche retroscenista mira a raccontare una rappresentazione diversificata delle nostre convinzioni. Aggiungo: quando abbiamo iniziato a discutere a livello europeo di questa direzione, alcuni, non il Ministro Gualtieri, anche nel dibattito, mi hanno suggerito di non fare …









