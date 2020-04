Emergenza Coronavirus: controlli serrati della Polizia di Stato

Numerosissimi i “controlli su strada” effettuati dalla Polizia di Stato in provincia di Trapani per la verifica del rispetto delle misure adottate per il contenimento dell’emergenza nazionale dovuta alla diffusione del Covid 19. Massima attenzione è stata rivolta al rispetto delle limitazioni imposte alla mobilità dei cittadini, nei confronti dei quali è stata avviata, ad opera dei poliziotti della Questura, dei Commissariati di P.S. distaccati e con il concorso del Reparto Mobile di Palermo, una importante opera di sensibilizzazione finalizzata a far comprendere la reale centralità della rigorosa applicazione delle normative.

In provincia di Trapani sono stati intensificati, nell’ambito delle indicazioni del Sig. Prefetto, i controlli in prossimità dei supermercati ed altri esercizi destinati alla vendita di beni di prima necessità, al fine di scongiurare quanto di recente accaduto in altre realtà del paese, ove si è assistito …









Leggi la notizia completa