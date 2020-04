Dopo l’emergenza Covid dobbiamo ripensare al nostro stile di vita

Di Rossana Titone – Lo ripetiamo da settimane, torneremo alla normalità.

In verità quella normalità non era la nostra, era un frullatore impazzito in cui ognuno raccontava la sua storia senza avere tempo per gli altri. Distratti. Indomiti. Pieni di noi. Supereroi.

Quella normalità non sarà più la nostra. Menomale.

Il vero problema è: quando ne usciremo e come?

Se c’è un percorso interiore per ognuno di noi c’è anche un percorso che la società sta facendo, cambiando non solo le priorità ma riconoscendo l’arte dello stare a casa.

Le attività sono chiuse, per molte di loro sarà difficile risalire la china. Mesi di chiusura, mancati guadagni, merce invenduta, affitti che corrono, fornitori da pagare, investimenti che crollano insieme ai sogni.

E’ il tempo della riflessione anche per questo.

