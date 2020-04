Decò dona 28.000 euro di spesa per le famiglie bisognose di Marsala, Trapani, Erice

Il gruppo imprenditoriale Sottile S.R.L., di Matteo Sottile, che gestisce i supermercati Decò di Marsala, Trapani ed Erice ha donato oltre 50 pedane di generi di prima necessità ai Comuni delle tre città.

In un momento di forte emergenza sanitaria, ma anche economica, e con nuove sacche di povertà, anche il gruppo Sottile, come altri supermercati, ha deciso di esserci non solo con il “Carrello solidale” ma anche con proprie donazioni.

I beni donati, per un importo di 28 mila euro, sono tutti di prima necessità, generi alimentari che potranno aiutare i Comuni a supportare i cittadini più fragili e in difficoltà in questo momento non facile.









