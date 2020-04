[Covid 19] Selam Palace, la più grande occupazione di rifugiati a Roma diventa zona rossa

di Eleonora Camilli

Il Selam Palace isolato dalle forze dell’ordine: due persone ricoverate, due portate via in ambulanza poi risultate negative. L’associazione Cittadini del Mondo, che lavora lì da anni, parla di un rischio che si poteva evitare. D’Angelo: “Da settimane chiediamo dispositivi e presidi lì, nessuno ci ha ascoltato. Ora serve triage e massima prevenzione”

ROMA – “Doveva succedere, sono settimane che diciamo a tutti di ricordarsi del Selam Palace, delle 1000 persone che sono lì dentro, a rischio. Era logico, non ci hanno ascoltato e ora mandano l’esercito”. Donatella D’Angelo, medico e presidente dell’associazione Cittadini del mondo, fa una pausa durante il turno di lavoro nel suo ambulatorio. E, tra una visita e l’altra, racconta a Redattore sociale come si è arrivati all’isolamento per rischio …









